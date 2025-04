Nog meer slecht nieuws voor KV Kortrijk, sterkhouder lijkt aan zijn laatste wedstrijden toe te zijn: "Moet aan mezelf denken"

KV Kortrijk staat voor een onmogelijke missie om zich te redden. Met nog twee wedstrijden te spelen tegen Cercle Brugge en Sint-Truiden, moeten de Kerels niet alleen beide wedstrijden winnen, maar ook hopen op hulp van Beerschot, die minstens één punt moet behalen tegen STVV.

Aanvoerder Nayel Mehssatou beseft hoe groot de uitdaging is: “We staan er niet goed voor, maar we moeten elke strohalm grijpen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Na een teleurstellende 2-0-nederlaag tegen Beerschot vrijdagavond, lieten de Kortrijkse fans hun emoties duidelijk zien. De ontgoocheling was groot, maar trainer Bernd Storck vroeg hen kalm te blijven en zocht openlijk de confrontatie met de achterban.

Mehssatou gaf toe dat het verlies deels te wijten was aan een zwakke eerste helft. “We gaven de tegendoelpunten veel te makkelijk weg", zei de aanvoerder. De pauze door het paasweekend had ook een negatieve invloed op Kortrijk’s ritme, aldus Mehssatou. “De break heeft ons ritme verstoord, maar we mogen ons niet verstoppen", zei hij. De nederlaag van STVV tegen Cercle maakte de situatie nog moeilijker.

Kortrijk is nu volledig afhankelijk van hun eigen prestaties in de komende twee wedstrijden. “We moeten winnen en afwachten wat de anderen doen", zei Mehssatou, die hoopt dat de fans hen blijven steunen.

De kans is groot dat Mehssatou zijn laatste wedstrijden voor Kortrijk speelt, aangezien zijn contract afloopt. “Ik heb een band met de club, maar ik moet ook aan mezelf denken", zei hij. Het lijkt erop dat zijn avontuur bij Kortrijk binnenkort ten einde komt.