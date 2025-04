Rik De Mil heeft een duidelijke, dubbele boodschap voor zijn spelers na zege tegen Dender

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charleroi pakte tegen Dender een ruime, maar vooral belangrijke overwinning. Trainer Rik De Mil is alvast in zijn nopjes.

Rik De Mil en Sporting Charleroi hebben een broodnodige overwinning geboekt. De trainer van de Carolo’s is ontzettend tevreden met de drie punten tegen Dender.

“Ik ben dinsdag hard geweest voor mijn groep. Ze deden het niet slecht, maar ik wilde dat ze iets extra's zouden tonen. Dat hebben ze tegen Dender gedaan”, zegt De Mil bij Sporza.

Bij de 2-0 leek geen vuiltje aan de lucht, maar de aansluitingstreffer kwam heel erg snel. “We hebben niet gepanikeerd na de 2-1, maar zijn blijven proberen om doelpunten te maken. Het is soms raar in het voetbal.”

Op Dender panikeerde zijn ploeg wel, waardoor het matchplan niet meer uitgevoerd werd. “Dit gaat verder dan de overwinning. Dit is een ploeg die wíl. Ik ben deze week veeleisend geweest en ik ben zeer blij met de reactie.”

Met 6 op 9 heeft Charleroi een goede zaak gedaan, maar toch kan alles nog veranderen. Volgende week staat de choc wallon tegen Standard op de agenda.

“Dat is een derby. Dat is belangrijk voor de club en de supporters. Het zal om details gaan. We houden onze voetjes op de grond en blijven hard werken”, besluit De Mil.