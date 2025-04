Opvallend figuur in de Belgische tribunes: absolute topclub toont interesse voor speler van Club Brugge en eentje van Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het lijkt erop dat Paris Saint-Germain (PSG) zijn focus in de zomermercato steeds meer richt op Belgische talenten. Luis Campos, sportief directeur van de Parijse club, heeft zijn ogen gericht op KRC Genk en Club Brugge.

Terwijl zijn contract bij PSG afloopt in juni, lijkt de Portugese zaakvoerder al druk bezig te zijn met het voorbereiden van de komende transferperiode. Campos werd afgelopen weekend gespot in de tribunes bij de wedstrijden tussen KRC Genk en Antwerp, evenals Union St. Gilloise tegen Club Brugge.

De belangrijkste doelwitten van Campos zouden Maxim De Cuyper van Club Brugge en Konstantínos Karétsas van Genk zijn. De 24-jarige De Cuyper, linksback bij Club Brugge, heeft dit seizoen indruk gemaakt met zijn prestaties, zowel verdedigend als aanvallend. PSG ziet in De Cuyper de perfecte aanvulling voor hun linkerflank en heeft al een officiële aanbieding in voorbereiding.

De situatie rond Karétsas, de 17-jarige Griekse middenvelder van Genk, lijkt iets minder concreet, maar ook zijn talent wordt niet over het hoofd gezien door PSG. De Parijse club ziet in de jonge Karétsas een veelbelovende speler die het in de toekomst goed kan doen binnen hun project.

De belangstelling van PSG voor Belgische spelers is niet nieuw, maar de focus op De Cuyper en Karétsas benadrukt de trend dat topclubs de Belgische competitie ook sterk in de gaten houden als ontwikkelingscompetitie.l.

Bij Club Brugge en Genk zal de interesse met wisselende blijdschap bekeken worden. De Cuyper mag immers komende zomer voor de juiste prijs vertrekken, terwijl Genk Karetsas liefst nog een jaar zou houden.