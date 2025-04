🎥 Johan Boskamp vertelt in podcast over enorme tip die hij Feyenoord ooit gaf: "Zonder dat probleempje had Lukaku in Rotterdam gespeeld"

Het scheelde geen haar of... Romelu Lukaku was niet doorgebroken bij RSC Anderlecht. Johan Boskamp tipte de aanvaller ooit bij Feyenoord.

"Toen Feyenoord in financiële problemen zat trad ik er regelmatig op als adviseur", aldus Johan Boskamp. "Martin van Geel (voormalig technisch directeur van de Rotterdammers, nvdr.) vroeg me regelmatig of ik jongens kon tippen."

"Het mocht vooral niets kosten", lacht Boskamp in Boskamp & De Kleine Gijp. "Al heb ik hen wel een gouden tip gegeven over een speler die bij de U16 van Lierse SK en bij de nationale jeugd speelde."

Lukaku in een Feyenoord-shirt... Dat was wat geweest 😳 pic.twitter.com/vTkdy65i3U — Boskamp & Kleine Gijp (@Boskampengijp) April 27, 2025

Bossie heeft het over ene… Romelu Lukaku. "Uiteindelijk was de afstand een probleem. Heel de familie zou naar Rotterdam moeten verhuizen. Rotterdam lag te ver van Eindhoven om te pendelen."

"Dus Lukaku had bij Feyenoord gespeeld als Rotterdam iets zuidelijker had gelegen", besluit Boskamp. "Hij was op dat moment natuurlijk nog een jeugdspeler. Maar in De Kuip was hij wellicht ook doorgebroken."

Niet in Rotterdam, maar wél in Brussel

Uiteindelijk was het RSC Anderlecht die Lukaku van Lierse naar Neerpede haalde. Big Rom brak helemaal door bij de Belgische recordkampioen. Het vervolg dienen we niét te vertellen…