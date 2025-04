1 + 2 = 3: 'Real Madrid breekt eigen huisregel om Thibaut Courtois langer in Spaanse hoofdstad te houden'

Thibaut Courtois gaat zijn contract bij Real Madrid verlengen. Maar minstens even opvallend: de Spaanse grootmacht breekt een eigen huisregel om onze landgenoot in Madrid te houden.

Het huidige contract van Thibaut Courtois bij Real Madrid loopt tot medio 2026. Met andere woorden: deze zomer is een cruciaal moment voor club én speler.

Al is de knoop al doorgehakt. We schreven eerder al dat Real Madrid én Thibaut Courtois alle intentie hebben om langer met elkaar door te gaan. Meer zelfs: de Rode Duivel hoopt zijn carrière af te sluiten in het Estadio Santiago Bernabeu.

1 + 2 = 3 seizoenen

Ondertussen zijn er meer details uitgelekt. De Spaanse media bevestigen dat Real Madrid het contract van Courtois met twee seizoenen wil verlengen. In dat geval ligt de 103-voudig Rode Duivel vast tot medio 2028.

Daarmee is Florentino Perez bereid om de eigen huisregel te breken. Een speler van boven de dertig krijgt bij Real Madrid enkel een contractverlenging voor één seizoen. Enkel Cristiano Ronaldo was ooit de uitzondering op die regel.

35 kaarsjes

Ook Courtois zal die eer krijgen. De 32-jarige doelman kan voor drie seizoenen tekenen. Bij het uitdienen van zijn contract zal Courtois 35 kaarsjes op de verjaardagstaart hebben staan.