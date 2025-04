Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over KAA Gent: "Dat verraste me en mij niet alleen"

KAA Gent doet het deze play-offs bijzonder slecht. Een Europees ticket lijkt zo heel ver weg voor de Buffalo's.

Na de dubbele nederlaag tegen Anderlecht staat KAA Gent alleen laatste in de Champions' Play-offs. Het ziet er niet goed uit voor de Buffalo's aangezien de vierde plaats nu al bijna onmogelijk lijkt.

Dan zou er dus ook geen Europees voetbal volgen. Toch iets waar KAA Gent op mikte. Maar of het erg zou zijn? "Wat is erg?", vraagt Hein Vanhaezebrouck zich af.

"Mij is altijd gezegd dat het financieel noodzakelijk was om Europees te spelen, dus zorgden we dat het elk jaar lukte", zei hij in Het Nieuwsblad. "Zo kwamen er altijd wel enkele miljoenen binnen. En de spelers staan meer in de etalage, stijgen in waarde. We hebben ook altijd veel en goed verkocht."

De voormalige trainer van KAA Gent stelt zich toch vragen bij zijn ex-club. "Ik las nu in een communiqué dat AA Gent bijna dood was, als Sam Baro niet zou gekomen zijn. Dat verraste me en mij niet alleen. AA Gent leed wel verlies, maar het laatste boekjaar was er toch al winst?"

"Als je in de zomer van 2023 Gift Orban kan verkopen voor 25 miljoen euro, je een trainer hebt die aandringt om dat te doen en je weigert dat, dan kan ik me niet voorstellen dat het faillissement voor de deur staat. Dus beweren ze nu dat de destijdse redders van AA Gent de club in slechtere toestand achtergelaten hebben dan toen ze het overnamen?", besluit hij, doelend op Ivan De Witte en Michel Louwagie.