Denis Odoi verrast en zegt wat het grote verschil is tussen De Roeck en Ulderink

Eén van de meest verrassende trainersontslagen dit seizoen was dat van Jonas De Roeck. Hij werd aan de deur gezet bij Royal Antwerp FC.

Dat het moeilijk ging bij Royal Antwerp FC, dat wist iedereen, maar dat Jonas De Roeck ontslagen zou worden, dat had haast niemand zien aankomen. En toch gebeurde het.

Ondertussen is Andries Ulderink de nieuwe trainer bij The Great Old. Aan de resultaten heeft dat niet veel veranderd, maar bij de spelers blijkbaar wel, zo geeft Denis Odoi mee.

Het keerpunt volgens hem is de 2-3-nederlaag tegen Club Brugge op de tweede speeldag van de play-offs. Vanaf de rust in die match, toen Antwerp drie doelpunten in het krijt stond, is men anders gaan voetballen.

“In balverlies spelen we simpeler dan voorheen. Dat is beter voor sommigen”, zegt Odoi aan Gazet van Antwerpen. “Je hebt verschillende soorten trainers. Trainers die veel denkwerk van spelers verwachten. Maar als niet iedereen daar klaar voor is, loopt het niet zoals je wil.”

Ulderink houdt het allemaal heel simpel. “Euh, ja. Het is gewoon duidelijk. Ik wil niet beweren dat het ervoor (onder De Roeck, red.) onduidelijk was – maar we hanteren nu een spelsysteem waarin iedereen zich kan vinden”, is zijn opvallende conclusie.