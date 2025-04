Een herstructurering die lijkt op een revolutie bij Standard Luik: de academie in het vizier... Ook Reginal Goreux?

Een belangrijk herstructureringsplan is gelanceerd bij Standard onder leiding van Pierre François. De jeugdacademie van de Rouches zal hierbij met name worden betrokken, en de sportief verantwoordelijke, Réginal Goreux, zou ook kunnen worden aangepakt.

Bij Standard staat er een grote interne revolutie op til voor de zomer, met het oog op het komende seizoen en de toekomst van de club op middellange en lange termijn. Onder leiding van Pierre François zal de club aanzienlijk moeten snijden in de loonmassa.

Toen Standard nog comfortabel in de G5 stond, zelfs op het podium met de beste clubs van het land, werkten iets meer dan 100 mensen voor het eerste elftal. Vandaag zijn dat er ongeveer 180, terwijl Club Brugge, met zijn kampioens- en Champions League-inkomsten, er minder dan 200 heeft.

Pierre François is er om op te ruimen

Het is duidelijk dat Standard boven zijn stand leeft en de loonmassa moet verlagen om de club weer op de rails te zetten. Dit zal een van de belangrijkste taken zijn van Pierre François, die erom bekend staat geen angst te hebben om belangrijke en soms moeilijk te accepteren beslissingen te nemen.

Zoals we al hebben gemeld, zijn de eerste ontslagen al gevallen in Luik en een sociaal plan is in de maak. De totale exploitatiekosten van Standard zouden met 10% tot 20% kunnen worden verlaagd, afhankelijk van de betrokken sectoren.

Ook de Rouches-academie zal worden getroffen door deze herstructurering. Een academie die niet zo lang geleden nog een van de beste van België en zelfs van Europa was, kan vandaag niet concurreren met de koplopers van de competitie.

De redenen hiervoor zijn divers, met name financieel. Intern wordt gemeld dat sommige jeugdcoaches "een fooi" krijgen betaald en uit passie werken, tot 30 uur per week presteren met beperkte middelen bovenop hun hoofdbaan. In tegenstelling tot wat bij andere clubs (Brugge, Anderlecht, Genk met name) al het geval is, beschikt Standard niet over bijna fulltime fatsoenlijk betaalde stafleden. De club kan eenvoudigweg niet meer concurreren met de beste academies van het land en ziet zijn beste jonge talenten jaar na jaar vertrekken.

De academie die getroffen wordt door het herstructureringsplan... Reginal Goreux ook?

Dit herstructureringsplan zou ook Reginal Goreux kunnen treffen, de voormalige rechterflankspeler die verantwoordelijk is geworden voor de sportieve aspecten bij SL16 Football Campus, sinds de komst van Charles Wauters als operationeel verantwoordelijke. Zijn keuzes worden de laatste tijd intern bekritiseerd, vooral wanneer het gaat om het kiezen tussen twee jonge spelers die mogelijk een 'verhoging', een contract of een basisplaats kunnen krijgen. "Hij wil atleten vormen, geen voetballers," wordt intern gezegd. Goreux zou soms de voorkeur geven aan fysieke kracht boven talent, zonder echt succes.

Bovendien hebben de spelers die geleidelijk aan vanuit de academie naar de professionele selecties doorgroeien ernstig tekort aan "voetbalintelligentie". Het gebrek aan 'voetbal-IQ' is zorgwekkend bij SL16 FC en vaak geldt dat ook voor zij die naar het eerste elftal doorgaan. Er is talent, strijdlust, mooie beloften, maar te weinig spelers die onder druk de juiste beslissing kunnen nemen. Komt dit doordat de club niet heeft ingezet op de juiste profielen? Dat lijkt in ieder geval te ontbreken om een stap vooruit te zetten.