Milicevic verklaart afwezigheid van Hjulsager en Gerkens bij KAA Gent en is niet mild

Geen Samoise en da Silva Lopes bij KAA Gent komend weekend. Maar ook enkele andere namen zijn er niet bij.

KAA Gent geeft donderdagmiddag Club Brugge partij. Voor trainer Danijel Milicevic wordt het puzzelen met de Buffalo’s, ook al heeft hij een grote kern.

“Varela, Gambor, Roef en Kums zijn nog steeds out,” is de eerste vaststelling over de wedstrijdkern van KAA Gent, zo geeft de trainer mee aan Het Belang van Limburg.

Ook Hjulsager is er niet bij. “Andrew speelde enkele matchen in de play-offs maar nadien hebben we zijn ‘load’ moeten aanpassen, gezien zijn medisch verleden. Daarom was hij er ook niet bij, dat zijn tactische redenen.”

Ook Gerkens was er niet bij. “We moeten ook een balans hebben in onze wedstrijdselectie. Je kunt moeilijk acht of negen middenvelders meenemen.”

Door de schorsingen van Samoise en da Silva Lopes krijgen andere jongens speelkansen. “Maar het is de taak van de coach om keuzes te maken. Het is eigen aan voetbal dat sommige jongens dan ontevreden zijn met die keuzes. Zo is dat ook in het gewone leven. Je moet je dan ook tonen als je je kans krijgt.”