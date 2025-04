Peter Vandenbempt is snoeihard voor topclub: "Een instituut dat zich tot zoiets verlaagt? Echt onvoorstelbaar!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er was heel wat te doen over de Spaanse bekerfinale. De Copa del Rey zou bijna zelfs niet eens gespeeld worden. Aanleiding waren een aantal uitspraken over de arbitrage onder meer. De analisten zijn bijzonder scherp in hun bewoordingen.

Zaterdagavond won Barcelona de Copa del Rey door in de finale met 3-2 te winnen van Real Madrid. Over de wedstrijd was echter heel wat te doen. Ook vooraf al, met dank ook aan De Koninklijke zelf. Boycotdreiging De Madrilenen dreigden met een boycot van de finale en pakten scheidsrechter van dienst Ricardo de Burgos Bengoetxea vooraf al heel zwaar aan met een aantal beelden uit een eerdere wedstrijd tegen Getafe. Voor de analisten was het een ferme doorn in het oog. Peter Vandenbempt bond de kat de bel aan in Extra Time: "Als je zo'n wereldmerk bent, een instituut en een van de allergrootste voetbalclubs van de wereld en dan verlaag je je tot zoiets?" Al maanden aan de gang? "Het is overigens al maanden aan de gang. Dit vind ik echt onvoorstelbaar. Echt onvoorstelbaar. Niet komen opdagen op een persconferentie? Niet opdagen op het persdiner? En dan nog het gedrag langs de lijn ..." "De scheidsrechter kon niets goed meer doen. Begrijpelijk dat hij zo reageerde", pikte ook Franky Van der Elst in op de zaak.