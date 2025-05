'De Spor' mag zich opmaken voor bekerfinale en eerste prijs van het seizoen dankzij invaller: "Het was mijn eerste balcontact van de wedstrijd"

Sporting Hasselt heeft zich gemakkelijk geplaatst voor de finale van de Beker van Belang. In de halve finale tegen Hades won 'De Spor' met 2-0 dankzij een sterke invalbeurt van Bounou.

Wat direct opviel, was dat coach Frédéric Frans twee onbekende namen op het wedstrijdblad had staan. "We hadden met de deelnemers van de Beker van Belang afgesproken dat we drie testers mochten opstellen. Wij hadden er vandaag twee", vertelt de coach in Het Belang van Limburg.

Aanvaller Basiru Mbeye van Knokke en middenvelder Mokam Noumen van Ganshoren kregen de kans om zich te bewijzen. Beiden maakten een goede indruk, maar de echte sterren van de avond kwamen toch van de bank.

Al vroeg in de tweede helft bracht Frans sterkhouders Bounou en Orye in de wedstrijd. Het bleek een gouden zet, want Bounou bewees meteen zijn waarde. Na zijn invalbeurt kreeg hij een terugvallende bal, die hij genadeloos in de bovenhoek knalde.

“Het was mijn eerste balcontact van de wedstrijd", lacht Bounou in de Limburgse krant. “Een play die we op training ook regelmatig oefenen. Fijn als het op een match dan ook lukt.”

Hades bood weliswaar kranig weerstand, maar kon niets meer terugdoen en moest zich neerleggen bij de 2-0 nederlaag. In de finale wacht Belisia Bilzen voor 'De Spor'.