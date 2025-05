Nummer 14 én 16 uit Premier League verbazen met ruime overwinningen ... en dat is slecht nieuws voor Club Brugge

Zowel in de Europa League als in de Conference League stonden op donderdagavond de heenwedstrijden in de halve finales op het programma. Dat leverde een paar wel erg stevige overwinningen op voor Engelse ploegen.

Voor Manchester United is het een horrorseizoen in de Premier League en voor Tottenham gaat het mogelijk nog slechter. Op dit moment staan ze in Engeland maar veertiende en zestiende.

Tottenham - Bodo/Glimt 3-1

Als ze volgend seizoen de Champions League willen halen, dan zijn ze dus ook verplicht om de Europa League te gaan winnen. Na de heenwedstrijden lijkt dat voor beide ploegen nog heel erg goed mogelijk.

Tottenham was in eigen huis heer en meester tegen het Noorse Bodo/Glimt. In de eerste minuut werd het via Johnson al 1-0, terwijl Maddison er voor de rust al 2-0 van maakte. Na de koffie was er eerst een strafschop voor Solanke en in het slot een eerredder via Saltnes: 3-1.

Athletic de Bilbao - Manchester United 0-3

Manchester United deed zelfs nog beter. Tegen Athletic de Bilbao had het de schaapjes bij de rust al helemaal op het droge. Casemiro en twee keer Bruno Fernandez zorgden voor de doelpunten.

United lijkt op die manier nu al klaar voor de finale. Dat zou ook slecht nieuws zijn voor Club Brugge, want een van de voorwaarden voor een tweede CL-ticket is dat Bilbao de Europa League zou gaan winnen.