Sven Vandenbroeck stelt duidelijke doelen voor JPL-seizoen en wil rampscenario van andere eersteklasser voorkomen

Bij Zulte Waregem is de euforie na de promotie naar 1A stilaan gaan liggen. Coach Sven Vandenbroeck blikt tevreden terug op het titelfeest, maar kijkt ook al vooruit op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.

Coach Sven Vandenbroeck blikt tevreden terug op het titelfeest van Essevee. “De eerste week na de promotie word je als coach geleefd", zegt hij in Het Nieuwsblad. “Als je zo’n moment misloopt, dreig je net als de club opnieuw in de wachtkamer te belanden.”

Na de overwinning tegen RWDM kon het titelfeest pas echt beginnen. Het gaf duidelijk opluchting bij de fans en spelers. Toch weet iedereen binnen de club dat er snel werk moet worden gemaakt voor het nieuwe seizoen in 1A. De stap omhoog vraagt om een andere aanpak.

Vandenbroeck wil daarom voorkomen dat Essevee in dezelfde situatie belandt als Beerschot. “Zij hebben vorige zomer nauwelijks of niet geïnvesteerd en pas rond Nieuwjaar wat geld uitgegeven. Hier is wel degelijk de intentie om onze selectie te versterken.”

Mix van jong talent en ervaring

De bedoeling is, volgens Vandenbroeck, om te werken met een groep van achttien volwaardige A-kernspelers. Deze zullen worden aangevuld met talentvolle jongeren uit de eigen rangen. De club wil een goede mix van ervaring en jeugdig enthousiasme.

Over de doelstellingen van Essevee in 1A blijft de coach wel voorzichtig. “Het is nog vroeg, maar het is wel een voordeel dat er volgend seizoen minder ploegen kunnen degraderen. Ik zou in ieder geval tekenen voor een seizoen zoals dat van Dender.”