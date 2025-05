Analist geeft de enige echte reden waarom Kevin De Bruyne niet bij City mag blijven

Kevin De Bruyne vertrekt na tien jaar bij Manchester City. Onze landgenoot krijgt geen nieuw contract voorgesteld.

Kevin De Bruyne maakte een tijdje terug bekend dat hij volgend seizoen voor een andere ploeg dan Manchester City zal spelen. Hij kreeg geen enkel voorstel om te verlengen.

Onze landgenoot was daar wel wat van aangedaan, want hij had toch verwacht om een voorstel te krijgen van de club, ook al was dat voor veel minder centen. Maar het kwam niet.

Jamie Carragher, analist bij Sky Sports, begrijpt de keuze van de club. “Hij is één van de duurst betaalde spelers in het voetbal, maar hij is veel geblesseerd geweest de afgelopen twee jaar”, klinkt het.

Het gaat hem dus vooral om de centen. “Het is moeilijk te verantwoorden voor City vanuit een zakelijk perspectief, om hem een nieuw contract te geven”, gaat Carragher verder.

Een speler met zo’n loon die niet alle weken speelt, kan je niet maken bij een club als City. Die bedragen zijn voorbestemd voor de sterspelers.”

De Bruyne mag dan een sterkspeler zijn, hij zal volgens Carragher volgend jaar niet meer dan 20 tot 25 wedstrijden in actie komen. “Dat kan Man City niet maken”, besluit hij.