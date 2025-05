Wat als Kevin De Bruyne nog langer dan gepland blijft bij Manchester City? "Als ze willen praten, kunnen we dat doen"

Kevin De Bruyne beleeft zijn laatste weken bij Manchester City. Maar de exacte datum van zijn laatste wedstrijd is nog niet bekend.

Contracten van vandaag zijn niet altijd aangepast aan de nieuwe realiteit van het moderne voetbal, met name met de nieuwe opzet van het WK voor clubs. Neem Kevin De Bruyne. Zijn contract eindigt vrij klassiek op 30 juni.

Manchester City en KDB hebben al aangekondigd dat er geen verlenging zal zijn. Het probleem? Het WK voor clubs begint op 15 juni en eindigt op 13 juli. Zal De Bruyne aanwezig zijn bij een toernooi dat hij niet hoeft af te maken?

De krant AS meldt dat bij Real Madrid, Luka Modric en Lucas Vazquez naar verwachting hun contract met twee weken zullen verlengen om deel te nemen aan het avontuur. Zou de Rode Duivel hetzelfde kunnen doen?

Gezien zijn goede vorm zou hij van onschatbare waarde kunnen zijn: "Ik heb laten zien dat ik hier nog kan spelen, anders had ik niet gedaan wat ik de afgelopen vier of vijf weken heb gedaan", legde hij uit bij Sky Sports. Terwijl hij aangaf zich geliefd te voelen in de kleedkamer: "Veel teamgenoten hebben met me gesproken, ze zijn verdrietig dat ik vertrek, maar soms is dat hoe het gaat."

Maar is er echt een kans dat hij nog twee extra weken blijft? "Ik heb er niet echt met de club over gesproken, dus ik weet het niet... Als ze willen praten, kunnen we dat doen. Maar ik ben er niet zeker van", legt hij uit aan het medium TNT. De eerste wedstrijd van Manchester City valt negen dagen na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Wales. Dat zou De Bruyne niet veel rust geven.