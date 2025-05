🎥 Monden vallen open na waanzinnige redding van Thibaut Courtois: dit tart alle logica

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een vreemde, bijna bovennatuurlijke redding van Thibaut Courtois aan het einde van de wedstrijd tegen Celta de Vigo gaat viraal op sociale media.

Real Madrid heeft afgelopen weekend een kostbare overwinning behaald in La Liga tegen Celta de Vigo met 3-2, met een brace van Kylian Mbappé en een doelpunt van Arda Güler. Maar wat de supporters misschien wel het meest zullen onthouden is niet per se een doelpunt, maar een verdedigende actie, uitgevoerd door Thibaut Courtois. Een vreemd, bijna onwerkelijk moment dat al viraal gaat op sociale media.

We bevinden ons in de laatste minuten van de wedstrijd. Real leidt met 3-2, maar Celta drukt door, Pablo Durán haalt uit binnen het strafschopgebied. Courtois strekt zich uit, kan de bal raken, maar de bal glipt onder zijn buik door. Bernabéu houdt zijn adem in.

De bal lijkt op weg naar het net om de stand op 3-3 te brengen. En dan... niets meer. De bal stopt. Letterlijk. Alsof het bevroren werd door een onzichtbare kracht, om dan langzaam terug te keren naar de Belgische doelman die de bal kan pakken.

🪄 | Thibaut Courtois heeft een beetje telekinese gebruikt om deze bal tegen te houden. 👀🧤 pic.twitter.com/iRZDvOSTwr — DAZN België (@DAZN_BEFR) 5 mei 2025

Het beeld heeft sociale media meteen in vuur en vlam gezet. Sommigen spreken van een wonder, anderen van "magnetische krachten", en de meer nuchtere mensen van een eenvoudig verkeerd opgevat effect in de live uitzending.

Wat de verklaring ook mag zijn: deze onverwachte redding heeft een pijnlijk gelijkspel voor Real voorkomen, waardoor ze op vier punten van Barcelona blijven. Dit alles een week voor El Clasico...