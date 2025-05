Jérémy Doku is zeer duidelijk over vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City

Kevin De Bruyne is aan zijn laatste wedstrijden bezig bij Manchester City. Jérémy Doku vindt het jammer dat hij zijn landgenoot moet zien vertrekken.

Kevin De Bruyne kondigde een tijdje geleden zijn vertrek aan bij Manchester City. Dat is voorlopig nog steeds de enige zekerheid over zijn toekomst, want zijn volgende bestemming is nog niet bekend.

Bij City zijn er velen die hem niet graag zien vertrekken. Onder hen natuurlijk ook Jérémy Doku, die hem als Belg erg graag ziet.

"Het is jammer dat hij ons gaat verlaten, maar ik speel nog steeds met hem bij de nationale ploeg, dus ik kan daar nog van genieten. Het is triest om een speler van zijn kaliber te zien vertrekken", zei Doku bij CityXtra.

"Ik begrijp waarom de fans teleurgesteld zijn. Ik ben er zelf nog maar twee seizoenen, maar ik heb al gezien welke impact hij had, zelfs nog vóór ik kwam", gaat hij verder.

Het is duidelijk dat Doku veel respect heeft voor KDB en wat hij bij City heeft gedaan. "Kevin is een van de grootste legendes in de geschiedenis van deze club. Ik geniet van elk moment dat ik met hem speel, en ik zou zeggen dat de supporters hetzelfde moeten doen", besluit de winger.