De mysterieuze speler met dubbele nationaliteit: wie is de speler die Rudi Garcia in juni wil oproepen?

Rudi Garcia heeft een van de geheimen van zijn volgende voorselectie onthuld: in juni zal een speler met dubbele nationaliteit deel uitmaken van de uitgebreide groep. De lijst van geloofwaardige kandidaten is vrij kort.

Bondscoach Rudi Garcia hintte deze week tijdens een uitzending op Pickx Sports op een opvallende naam in zijn voorselectie voor de Rode Duivels in juni. “U zal een binationale speler zien in de lijst, niet twee, want er is er één die nog geen Belgisch paspoort heeft,” klonk het veelzeggend. Die ene naam wekt nu volop speculatie in en rond het Belgische voetbal.

Garcia bevestigde dus dat een speler met dubbele nationaliteit — maar dus mét Belgisch paspoort — binnenkort opgeroepen zal worden. De zoektocht naar wie dat kan zijn, beperkt zich tot enkele plausibele kandidaten die recent in beeld kwamen bij de voetbalbond, onder leiding van onder meer technisch directeur Vincent Mannaert.

Diego Moreira (Olympique Lyonnais) lijkt op papier perfect te passen in het profiel dat Garcia zoekt: een snelle, aanvallende flankspeler die ook linksachter uit de voeten kan, een positie waar België weinig opties heeft. Alleen: Moreira gaf zelf recent aan resoluut voor Portugal te kiezen, met het WK 2026 als doel. Een oproep voor de Rode Duivels zou dus een verrassende bocht betekenen.

Zakaria El Ouahdi (Racing Genk) is een andere kanshebber. De rechtsback werd in september al opgeroepen voor Marokko, maar speelde nog geen minuut. Daardoor blijft een overstap naar België technisch mogelijk. De Belgische bond voerde in maart nog gesprekken met zijn entourage. Een scenario zoals dat van Nacer Chadli is dus niet ondenkbaar, al zou het diplomatiek gevoelig liggen.

Matias Fernandez-Pardo (Lille) is misschien wel de meest realistische optie. De 20-jarige aanvaller speelde tot de U19 voor België, maar gaf daarna aan voor Spanje te willen uitkomen. Alleen: de concurrentie bij La Roja is gigantisch, en Fernandez-Pardo lijkt geen prioriteit voor hun bond. Met een degelijk seizoen bij Lille achter de rug (4 goals, 3 assists), kan Garcia nu toeslaan.

Een meer symbolische keuze zou Rayane Bounida (Ajax U21) zijn. De creatieve middenvelder schittert bij Jong Ajax en draagt de aanvoerdersband bij de Belgische U19. Een selectie voor de A-ploeg zou vooral bedoeld zijn om hem aan België te binden. Maar dat zou tegelijk ingaan tegen de sportieve logica, en volgens geruchten neigt Bounida toch richting Marokko.

Tot slot is er Kazeem Olaigbe (Rennes), een veelzijdige aanvaller die stilaan zijn plaats vindt in de Ligue 1. Hij heeft nog geen spectaculaire cijfers, maar toont veel groeipotentieel. Garcia zou met een oproep Nigeria voor willen zijn, want ook daar volgen ze Olaigbe nauwlettend. Hij lijkt dan ook een van de meest waarschijnlijke verrassingsnamen voor juni.