Voormalige Rode Duivel die dit seizoen nog in België actief was hangt zijn voetbalschoenen op 39-jarige leeftijd aan de haak

Logan Bailly heeft de laatste wedstrijd van zijn carrière gespeeld. Op 39-jarige leeftijd stopt de doelman die bij onder meer KRC Genk, Mönchengladbach en Celtic heeft gespeeld.

Hij zocht geen spotlights op, maar het moment was niet minder krachtig. In de 67e minuut van de wedstrijd tussen Mons en Virton verliet doelman Logan Bailly het veld voor de laatste keer als voetballer.

Het simpele en ontroerend moment werd op passende wijze ontvangen door de supporters van Mons die hem een mooie ovatie gaven. Op 39-jarige leeftijd hangt hij zijn voetbalschoenen aan de haak.

Bailly was niet zomaar een naam op het wedstrijdblad in Eerste Nationale bij Virton. Hij was een doelman die enkele van de mooiste affiches van het Belgische en Europese voetbal heeft meegemaakt. Als prof startte hij bij KRC Genk, nadien trok hij naar Borussia Mönchengladbach. Na enkele uitleenbeurten kwam hij bij OH Leuven terecht.

Na drie jaren in Leuven maakte hij een transfer naar Celtic. Hij heeft zelfs het shirt van de Rode Duivels gedragen tussen 2007 en 2010.

Na enkele tussenstops ging hij in 2024 aan de slag bij Virton. Een laatste uitdaging in de lagere divisies waar hij zich erop had toegelegd om zijn ervaring over te dragen.