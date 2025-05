Wie stijgt naar de Premier League? Twee (vergeten?) Belgen maken nog kans op promotiefinale

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanavond staan Sunderland en Coventry City tegenover elkaar in de promotieplayoffs van de Championship, het tweede niveau in Engeland. Bij beide teams speelt ook een Belg.

Zowel Trey Samuel-Ogunsuyi (Sunderland) als Norman Bassette (Coventry) kunnen nog doorstoten naar de allesbeslissende wedstrijd van zondag tegen Sheffield United.

Sunderland won de heenwedstrijd met 1-2 en heeft dus de beste papieren om als winnaar uit de confrontatie te komen. Coventry, met Chelsea-legende Frank Lampard als trainer, heeft dus nog wat werk voor de boeg om kans te blijven maken op promotie.

Samuel-Ogunsuyi (18) is één van de opkomende talenten bij Sunderland. Hij mocht al eens opdraven in de FA Cup. In de Championship kwam hij tot verschillende wedstrijdselecties, maar niet tot speelminuten.

Norman Bassette (20) daarentegen speelde 25 keer mee bij Coventry. Daarin trof de éénmalig Rode Duivel twee keer raak. Bij Coventry zullen ze hopen dat hij daar vanavond minstens eentje kan bij doen.

Voor Sunderland zou het een terugkeer naar het hoogste niveau zijn sinds hun degradatie in 2017. Bij Coventry is het nog veel langer geleden. Zij speelden voor het laatst in de Premier League tijdens het seizoen 2000-2001.

De andere twee promovendi zijn al gekend in de Championship. Kampioen Leeds (met Largie Ramazani) en Burnley (met Mike Trésor) keren terug naar de Premier League. Leicester, Ipswich en Southampton maken de omgekeerde beweging.