Zware domper voor twee Belgen: geen Europese licentie voor seizoensrevelatie

In de race om deel te nemen aan de Europese play-offs in Nederland, heeft Fortuna Sittard slecht nieuws aangekondigd aan zijn supporters. De Nederlandse club heeft geen Europese licentie en kan dus niet beginnen te dromen van Europees voetbal. Een zware tegenvaller, ook voor twee Belgen.

In Nederland is de strijd nog volop aan de gang. Op twee speeldagen voor het einde van het kampioenschap zijn Ajax en PSV nog maar met één punt van elkaar gescheiden. Feyenoord lijkt goed op weg om op de derde plaats te eindigen voor Utrecht

Daarna is de strijd hevig voor de kwalificatieplaatsen voor de Europese play-offs, die worden betwist door de teams die op de vijfde tot negende plaats staan.

Geen Europees voetbal voor Fortuna Sittard

Terwijl Twente, AZ Alkmaar en Go Ahead Eagles er zeker van zijn dat ze eraan zullen deelnemen, geldt dit nog niet voor Heerenveen en Fortuna Sittard, de grote verrassing van het seizoen.

De Nederlandse club, met zijn twee Belgische verdedigers Shawn Adewoye (24 jaar en 24 competitiewedstrijden gespeeld) en Sofiane Et Taibi (21 jaar en nog steeds lid van het U21-team), staat op de negende plaats en zou kunnen dromen van een historische deelname aan de Europese competitie.

Helaas zal dit niet gebeuren. In een verklaring die de club dinsdag heeft gepubliceerd, staat dat ze niet beschikken over de Europese licentie en dus niet in aanmerking komen voor de play-offs, noch voor UEFA-competities. Een teleurstelling voor de fans van de club en voor onze twee landgenoten.