Aston Villa dient klacht in na dubieuze fase die hen plekje in Champions League kost

Aston Villa verloor zondag met 2-0 op bezoek bij Manchester United. Al was er een fase in minuut 72 die hen nu een klacht doet neerleggen.

In minuut 72 kopte Harry Maguire een bal slecht terug op doelman Altay Bayindir. Morgan Rogers zit ertussen en werkt de bal in doel.

De scheidsrechter had echter, voor de bal in doel ging, gefloten voor een overtreding waarbij Rogers de bal uit de handen van Bayindir zou getrapt hebben. Maar dat bleek niet het geval te zijn.

Aston Villa voelt zich bestolen, want met een overwinning hadden ze voor volgend seizoen de Champions League gehaald, terwijl ze nu vrede moeten nemen met de Europa League. De club reageerde dan ook furieus achteraf.

“Met de hoge inzet die er vandaag op het spel stond, is de club van mening dat er een meer ervaren scheidsrechter aangesteld had moeten worden. Van de tien scheidsrechters die vandaag in de Premier League een wedstrijd leidden, was meneer Bramall de op één na minst ervaren”, zegt de club in een statement.

“Volgens de normen die in de loop van het seizoen zijn opgesteld, is een beslissing om vroeg te fluiten duidelijk niet in overeenstemming met de huidige scheidsrechterlijke richtlijnen. De VAR is er om ervoor te zorgen dat dit soort situaties de aandacht krijgt die ze verdient. Helaas kon de technologie haar doel niet dienen.”

De VAR heeft in ieder geval correct gehandeld. Omdat de scheidsrechter floot vooraleer de bal in doel was kan het doelpunt nooit goedgekeurd worden. Aston Villa heeft in ieder geval klacht ingediend, maar of dat iets zal uithalen is maar zeer de vraag.