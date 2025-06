Na 20 jaar neemt icoon afscheid van Lokeren(-Temse): "De liefde zal nooit verdwijnen"

Gil Van Moerzeke zal volgend seizoen niet meer voor Lokeren-Temse spelen. Het nieuws dat hij naar FC Lebbeke trekt, is al even bekend. In een gesprek met Het Laatste Nieuws neemt hij afscheid van de club waar hij jarenlang voor speelde.

In de Challenger Pro League kon hij zich afgelopen seizoen moeilijker doorzetten, maar Gil Van Moerzeke was doorheen de jaren wel een trouwe soldaat van Lokeren en later Lokeren-Temse. Twintig seizoenen lang verdedigde hij de kleuren van de Oost-Vlaamse club. In een gesprek met Het Laatste Nieuws blikt hij terug op zijn afscheid. "Ik heb er vrede mee. Ik haalde afgelopen seizoen mijn niveau niet en raakte geblesseerd. Daarna vond ik de energie niet meer om terug te knokken. Dan moet je ingrijpen", aldus de afscheidnemende spits. Na twintig jaar andere kleuren verdedigen, het zal wennen zijn voor Van Moerzeke. "Je laat een heel leven achter, mijn liefde voor de club zal nooit verdwijnen", geeft de aanvaller aan. Hij gaat nu een nieuw avontuur aan bij FC Lebbeke in de tweede amateurafdeling. Maar dat doet Van Moerzeke niet om uit te bollen, geeft hij zelf aan: "Ook daar wil ik doelpunten maken en belangrijk zijn. Ik wil teruggroeien naar mijn beste niveau. Daarna zien we wel of ik ooit nog terugkeer naar het professionele voetbal." De 27-jarige Van Moerzeke speelde in totaal 133 officiële wedstrijden voor Lokeren en later Lokeren-Temse. Daarin kwam hij tot 44 doelpunten. Lokeren-Temse wil volgend seizoen verdergaan op het elan van de tweede seizoenshelft, waar ze nog bijna de promotieplayoffs wisten te winnen.