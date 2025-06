OFFICIEEL: Lommel SK slaat toe op en plukt belangrijke pion gratis weg bij Zulte Waregem

Het was al even bekend dat Zulte Waregem afscheid zou nemen van Nicolas Rommens. Hij blijft wel actief in de CPL en tekende bij Lommel SK.

Lommel SK beleefde niet het gehoopte seizoen. De club sprak zijn ambitie uit om mee te strijden voor de promotie, en dat werd duidelijk ook verwacht. Alleen werd al veel te snel duidelijk dat dit doel niet kon bereikt worden. Maar de honger om te stijgen naar het hoogste niveau zal er volgend seizoen opnieuw zijn. De club heeft woensdag alvast zijn eerste zomertransfer kunnen voorstellen. Nicolas Rommens, die zijn contract bij Zulte Waregem ziet aflopen, tekende een contract voor drie jaar bij Lommel. Er is ook nog een optie op een extra seizoen. De 30-jarige middenvelder komt dus transfervrij over. Rommens reageerde zelf al kort op zijn transfer. "Lommel SK heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt tot een serieuze kandidaat voor promotie naar 1A." "Ik wil graag bijdragen aan dat proces en met deze club vechten voor succes. Ik kijk ernaar uit om in het Soevereinstadion te spelen en samen met onze supporters te strijden om het hoogst haalbare", zegt hij op de clubwebsite.