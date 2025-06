Kan hij zijn carrière herlanceren? Deze ploeg biedt Julien Duranville een uitweg

Julien Duranville vertrok enkele jaren geleden bij Anderlecht en koos voor het project van Borussia Dortmund. Maar in Duitsland kreeg hij voorlopig zijn carrière nog niet helemaal op de rails. Kiest hij voor een nieuwe uitdaging met het oog op het komende seizoen?

Terwijl men zou kunnen denken dat de trainerswissel Julien Duranville meer kansen zou bieden om zich te uiten op het veld, heeft de komst van Niko Kovac zijn situatie niet verbeterd. Integendeel, Duranville is simpelweg niet één keer opgesteld sinds de coachwissel bij Borussia Dortmund.

Tegen Fluminese heeft het voormalige wondertalent van Anderlecht opnieuw de bank niet verlaten. We weten dat Niko Kovac zeer vasthoudt aan zijn principes, Duranville lijkt daar niet in te passen.

Niet professioneel genoeg?

Het Duitse Bild meldt zelfs dat zijn beperkte speeltijd gedeeltelijk te wijten is aan een weinig professionele, zelfs kinderachtige attitude van onze landgenoot. Binnen de club zou men van mening zijn dat Duranville meer serieusheid en volwassenheid moet tonen, zowel op als buiten het veld.

Zal dit hem ertoe leiden deze zomer van omgeving te veranderen om ervaring op te doen? Het Duitse medium meldt dat één club alvast geïnteresseerd is. Borussia Mönchengladbach zou Dortmund benaderd hebben voor een verhuur.

Maar BVB zou dat bod weigeren, in de hoop dat Duranville zich herpakt. Zijn potentieel is namelijk nog steeds enorm: het plan zou zijn om hem volgend seizoen een belangrijkere rol te geven. De voorbereiding zou een goed moment kunnen zijn om zich opnieuw in de kijker te spelen van Kovac.