Bizarre taferelen op het WK voor clubs: wedstrijd van maar liefst 3,5 (!) uur lang

Op het WK voor clubs gebeurde dinsdagavond van alles. RB Salzburg en Juventus kwamen in actie, waarbij vooral de match van Salzburg lang zal bijblijven: noodweer zorgde voor een onderbreking van maar liefst anderhalf uur.

Manchester City won met 2-0 van Wydad Casablanca op het WK voor clubs, Real Madrid speelde later op de avond 1-1 gelijk tegen Al Hilal. Maar er stonden nog twee wedstrijden op het programma.

Als eerste nam RB Salzburg het op tegen het Mexicaanse Pachuca. Oscar Gloukh kon de Oostenrijkse club na 41 minuten spelen op voorsprong zetten.

Maar absoluut niet alles verliep hier volgens plan. Meteen na de pauze werd de wedstrijd voor anderhalf uur (!) stilgelegd. Dit naar aanleiding van het noodweer in Ohio, waar in het TQL Stadium gespeeld werd.

🌧️ | De wedstrijd Pachuca - RB Salzburg is onderbroken vanwege de weersomstandigheden. 😬



Na de hervatting kon Bryan Gonzalez de bordjes weer gelijk hangen. Zo'n 20 minuten later was het Onisiwo die de Oostenrijkers weer op voorsprong zette. Uiteindelijk bleef de stand, na een match van in totaal dus 3,5 uur, 1-2.

Juventus nam het nadien nog op tegen Al Ain. De Italianen lieten zich ook niet verrassen en wonnen met 5-0. Kolo Muani (2x), Francisco Conceicao (2x) en Yildiz zorgden voor de doelpunten.