Hoelang blijft Thibaut Courtois nog bij Real Madrid? De Madrilenen maken hun intenties alvast duidelijk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois is op dit moment met Real Madrid actief op het WK voor clubs. In de eerste wedstrijd geraakte de Madrilenen niet verder dan een gelijkspel tegen Al Hilal uit Saudi-Arabië. Na het toernooi mag Courtois zich hoe dan ook aan positief nieuws verwachten.

Real Madrid en Thibaut Courtois werken op dit moment het WK voor clubs af. Daar zijn ze ingedeeld in een groep met Al Hilal (Saudi-Arabië), Pachuca (Mexico) en RB Salzburg (Oostenrijk). In hun eerste groepsmatch speelden ze slechts 1-1 gelijk tegen Al Hilal.

Het zal dus flink beter moeten als de Madrilenen het WK willen winnen. Wat ook de uitkomst van dat toernooi mag worden, over onze landgenoot zijn ze in de Spaanse hoofdstad uiterst tevreden. En dat willen ze ook laten merken.

Courtois zou namelijk een mooie contractverlenging kunnen tekenen. Dat weet het Spaanse AS. Volgens dat medium wil de Koninklijke de bestaande overeenkomst, die loopt tot de zomer van volgend jaar, met Courtois openbreken en de doelman tot 2028 aan hen binden.

Dat is best opvallend te noemen. Courtois is 33 en voorzitter Florentino Perez heeft er de voorbije jaren een erezaak van gemaakt om spelers boven de 30 jaar geen langdurige contracten meer aan te bieden. Maar voor onze landgenoot wil hij dus een uitzondering maken.

De gesprekken zouden pas voor na het WK voor clubs zijn, maar Real wil er naar verluidt alles aan doen om Courtois langer aan zich te binden. Maar eerst dus dat WK nog afwerken. De tweede groepswedstrijd van de Madrilenen staat komende zondag op het menu tegen Pachuca.