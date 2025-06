Rode Duivel van Napoli is klaar voor nieuwe uitdaging: gesprekken met andere Italiaanse club lopen

Cyril Ngonge zou deze zomer mogelijk bij een andere Italiaanse club kunnen tekenen. Een vertrek bij Napoli lijkt onvermijdelijk.

Cyril Ngonge kwam in januari 2024 aan bij Napoli. Hij kwam over van Hellas Verona, maar slaagde er nooit echt in om zich te vestigen bij de Italiaanse club. Dit seizoen speelde hij in totaal 21 wedstrijden in alle competities, maar kwam slechts in totaal 348 minuten in actie. Vaak als invaller ingebracht, scoorde hij slechts twee doelpunten in de Italiaanse beker.

Om meer speeltijd te krijgen lijkt een vertrek onvermijdelijk voor de Belgische vleugelspeler. Er zouden momenteel gesprekken gaande zijn voor een overstap naar Torino, volgens de Italiaanse sportjournalist Nicolò Schira.

De coach van de Serie A-club, Marco Baroni, die hem kent van bij Verona, waardeert zijn profiel. Een uitleenbeurt met aankoopoptie wordt genoemd.

De aanvaller wordt geschat op 8 miljoen euro volgens Transfermarkt. Zijn salaris bedraagt ​​1,57 miljoen euro per jaar en zijn contract loopt tot 30 juni 2028. De situatie kan zeer snel veranderen.

Er is dus weinig kans om Ngonge te zien spelen naast de twee Belgische sterren: Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. De eerste wedstrijd van de Italiaanse club in de Serie A zal plaatsvinden op 24 augustus tegen Sassuolo in het Mapei Stadium.