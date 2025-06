Slechte start voor Xabi Alonso: Real Madrid stelt teleur, Saoedische club kan ferm verrassen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid begon woensdag aan het WK voor clubs, met Xabi Alonso voor het eerst als coach. Al Hilal verraste en hield Los Blancos op een gelijkspel, ondanks een late penaltykans.

Real Madrid speelde woensdagavond zijn eerste wedstrijd op het WK voor clubs. Het was ook meteen de eerste wedstrijd met Xabi Alonso als hoofdcoach.

Los Blancos keken het Saoedische Al Hilal de ogen. Het moet gezegd worden dat Real echt niet goed in de wedstrijd zat in de eerste helft. Al Hilal had meer kansen en verdiende een doelpunt.

Toch was het Real dat op voorsprong kwam na een goal van Garcia, waar meer geluk dan kunde mee gemoeid was. Ruben Neves scoorde kort voor rust de gelijkmaker vanop de stip.

Na de pauze kwam Real beter uit de kleedkamer. Thibaut Courtois kreeg minder werk dan in de tweede helft, terwijl Al Hilal-doelman Bono er alles aan moest doen om zijn doel schoon te houden.

In de slotfase kreeg Real Madrid een uitgelezen kans om toch met de winst te gaan lopen. Na een hand in gezicht werd een strafschop uitgedeeld, maar Valverde kon die niet verzilveren. Geen geslaagd debuut dus voor Xabi Alonso, en zo toch een stunt van de Saoedische club.