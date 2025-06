WK voor clubs: Partij tussen Palmeiras en Al Ahly onderbroken door nakend onweer

Op het WK voor clubs speelden Palmeiras en Al Ahly donderdag hun tweede groepswedstrijd tegen elkaar. Helaas is die vroegtijdig moeten stopgezet worden omwille van nakend onweer.

Het Braziliaanse Palmeiras en het Egyptische Al Ahli keken elkaar donderdag in de ogen op het WK voor clubs. Beide teams speelden in hun eerste groepswedstrijd 0-0 gelijk tegen respectievelijk Porto (Portugal) en het Amerikaanse Inter Miami, de club van onder meer Lionel Messi.

In de tweede groepswedstrijd gingen de clubs dus op zoek naar een eerste doelpunt en daarbijhorend ook een eerste overwinning. Dat zou hen een mooi perspectief bezorgen op het halen van de volgende ronde.

Maar tijdens de tweede helft werd de wedstrijd plots stilgelegd. Er was zwaar stormweer op komst en dus kon er niet verder gevoetbald worden. De fans in het MetLife Stadium in New Jersey kregen te horen dat ze het stadion best konden verlaten.

Op dat moment was de wedstrijd een goed uur aan de gang. Palmeiras had net voor de tweede keer gescoord en stond bijgevolg 2-0 voor. Maar toen gooide de weergoden dus roet in het eten.

Een hevig onweer dreigt over New Jersey te razen. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, leek het de meest verstandige beslissing om de wedstrijd te staken. Wanneer de partij opnieuw kan worden aangevat, is nog niet duidelijk.

UPDATE: Rond 20u30 kon de wedstrijd opnieuw worden opgestart. Doelpunten vielen er niet meer, waardoor Palmeiras een eerste zege pakt en zo naar de leiding in groep A springt.