🎥 Lionel Messi doet wat alleen hij kan op WK voor Clubs, ook Belg scoort belangrijk doelpunt

Op het WK voor Clubs zijn we al toe aan de tweede speeldag. En de topspelers van deze wereld blijven het spektakel verzorgen. Dat gebeurde ook onder meer in de wedstrijd van Inter Miami.

Op het WK voor Clubs zitten we stilaan in de fase van de waarheid als het gaat over welke ploegen de volgende ronde en dus de knock-outfase zullen gaan bereiken.

Inter Miami nam het voor zijn tweede wedstrijd op tegen Porto. Voor beide ploegen een belangrijk duel na een eerder gelijkspel in deze groepsfase. En ook de Amerikanen en de Portugezen ontliepen elkaar maar weinig.

Segovia had een vroege strafschop van Samu net na rust weten uit te wissen, daarna voelde Lionel Messi zijn moment gekomen. Met een heerlijke vrije trap zorgde hij voor de overwinning in de wedstrijd. De andere wedstrijd in de groep werd gewonnen door Palmeiras, waardoor ook dat team vier punten heeft.

Ook Witsel scoort

In een andere groep won Botafogo met 1-0 van PSG, waardoor de Brazilianen met 6 op 6 aan de leiding gaan in de groep. Axel Witsel was dan weer van belang voor Atlético Madrid.

Hij zorgde voor de 2-0 in het duel tegen de Seattle Sounders. De match eindigde op 3-1, waardoor ook Atlético Madrid nog een kans heeft om de volgende ronde te gaan halen.