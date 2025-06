Lionel Messi is duidelijk over Cristiano Ronaldo: "We zijn geen vrienden"

Lionel Messi en Inter Miami wonnen donderdag met 2-1 van FC Porto. De Argentijn besliste de wedstrijd met een fantastische vrije trap, en had het nadien over zijn band met Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn nog steeds actief in de voetbalwereld. De Portugees zal volgend seizoen gewoon nog bij Al Nassr spelen, terwijl Messi op dit moment met Inter Miami op het WK voor clubs schittert.

De twee, die als de grootste voetballers werden gezien in hun beste periodes, werden en worden steeds vergeleken. De Argentijn had het na de zege tegen FC Porto over de band tussen de twee.

"Ik heb veel respect en bewondering voor Cristiano Ronaldo, en voor de carrière die hij heeft gehad én nog steeds heeft. Hij blijft op het hoogste niveau meedraaien", zei Messi, die donderdag een fantastische vrije trap scoorde.

"De strijd met hem speelde zich af op het veld… We wilden allebei het beste doen voor ons team. Alles bleef beperkt tot het veld."

"Buiten het veld zijn we twee normale kerels. We zijn geen vrienden omdat we geen tijd samen doorbrengen, maar we hebben elkaar altijd met veel respect behandeld", besluit Messi.