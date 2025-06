Vincent Kompany is heel duidelijk na nipte zege van Bayern München tegen Boca Juniors op WK voor clubs

Bayern München deed wat het moest tegen Boca Juniors. Na een nieuwe overwinning zijn de Duitsers zeker van de volgende ronde.

Baayern München begon zijn WK voor clubs met een 10-0 overwinning tegen Auckland City FC. Vrijdagnacht werd er tegen Boca Juniors gespeeld. Dit verliep al wat minder vlot, maar er werd wel met 2-1 gewonnen, wat een ticket voor de volgende ronde betekent.

"We hebben gezien hoe moeilijk het is voor Europese teams om het tegen Zuid-Amerikaanse teams op te nemen. Ik vind dat we vanavond heel goed hebben gespeeld. We hebben onze emoties goed onder controle gehouden."

"We hebben de wedstrijd met veel volwassenheid afgerond. Het was een solide prestatie. Dit is het WK voor clubs en elke overwinning is moeilijk", reageerde coach Vincent Kompany aan de microfoon van DAZN.

Het grote minpunt van de avond blijft de blessure van Jamal Musiala. Hij is waarschijnlijk niet beschikbaar voor de rest van het toernooi. Zal Kompany hierdoor meer willen roteren in de laatste match van de groepsfase.

"Ik hou niet van het woord 'rotatie'. De prioriteit is groepswinnaar worden. We zullen zien hoe de spelers zich fysiek voelen. We hebben zulke goede spelers dat welk team we ook het veld op sturen, een goed team zal zijn", aldus Kompany.