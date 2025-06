Slecht nieuws voor Mbappé: zijn situatie begint Real Madrid zorgen te baren

Kylian Mbappé zal een tweede wedstrijd missen met Real Madrid vanwege een maag-darmontsteking. Na afwezig te zijn geweest tegen Al-Hilal, zal hij ook niet beschikbaar zijn tegen Pachuca.

Kylian Mbappé zal opnieuw ontbreken bij Real Madrid. Na het missen van de eerste wedstrijd van het WK voor clubs tegen Al-Hilal, is de Franse aanvaller nog steeds niet beschikbaar om tegen Pachuca te spelen.

De speler van Real Madrid was aan het begin van de week kort opgenomen in het ziekenhuis vanwege een maag-darmontsteking. Geruststellend gaf zijn coach Xabi Alonso positief nieuws. "Hij voelt zich beter. Hij is uit het ziekenhuis ontslagen en terug in het hotel. Maar voor zondag lijkt het moeilijk te zijn."

Voorzichtigheid is dus geboden. Het team wil geen enkel risico nemen, vooral niet in zo'n strak toernooi. Alonso blijft optimistisch voor de toekomst. "We hopen hem tegen Salzburg te hebben." Een terugkeer die wordt verwacht door het hele team en de supporters.

Zonder hem speelde Real 1-1 gelijk tegen Al-Hilal. Valverde had de winnende goal voor het grijpen, maar zijn strafschop werd gestopt door een geweldige Bono. Een frustrerend begin voor Los Blancos.

Tegen Pachuca zal Real opnieuw zonder hun ster moeten spelen. Een belangrijke afwezigheid in een competitie waar elke wedstrijd telt. De club blijft op zoek naar haar eerste overwinning op het toernooi.