Vincent Kompany is zeer scherp na 'tactische blunder' op WK voor Clubs

Bayern München verloor met 1-0 van Benfica op het WK voor Clubs. Desondanks is Der Rekordmeister gekwalificeerd voor de knock-outfase. Vincent Kompany was niet tevreden.

Al zeker van een vervolg in de Verenigde Staten, speelde Bayern München tegen Benfica (hun eerste Europese tegenstander in de competitie) voor een wedstrijd zonder al te veel inzet. Vincent Kompany liet dan ook logischerwijs veel rotatie toe in zijn team.

Onder opnieuw zeer moeilijke weersomstandigheden opende Benfica de score aan het einde van het eerste kwartier via Andreas Schjelderup. Bayern nam daarna de controle over, maar wist niet gevaarlijk te worden tot aan de rust.

In de tweede helft werd het gevaar concreter met een doelpunt van Joshua Kimmich op het uur, afgekeurd voor buitenspel van Harry Kane. In de laatste minuten van de wedstrijd stond Leroy Sané oog in oog met doelman Anatoliy Trubin, maar slaagde er niet in af te ronden. Bayern verloor dus met 1-0 en zal genoegen moeten nemen met de tweede plaats in de groep. Dit betekent dat ze het in de volgende ronde zullen opnemen tegen Flamengo.

Kansen niet gegrepen

"De eerste helft was helemaal niet goed," zei Vincent Kompany voor de camera van DAZN. "De omstandigheden verstoorden het spel. In de tweede helft hebben we veel kansen gecreëerd en veel duels verloren. Dat is voetbal, je moet je kansen grijpen. We hebben veel wijzigingen aangebracht om ons voor te bereiden op de volgende ronde. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar onze nederlaag verandert niets voor de rest van de competitie."

Naast Filipe Luis staat Kompany op het punt een andere oude bekende uit het Europese voetbal tegen te komen, namelijk Jorgingho: "Het was Flamengo of Chelsea. Een lastige wedstrijd in beide gevallen. We moeten ons goed voorbereiden en doorgaan op de tweede helft van vandaag. Het wordt een zware wedstrijd tegen Flamengo in Miami. Het positieve is dat we niet meer in Charlotte hoeven te spelen."