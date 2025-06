Daar gaan we weer: 'Megalomane transfer en tekenbonus van 300 miljoen euro voor Lionel Messi'

Inter Miami maakt dezer weken het mooie weer op het WK voor Clubs. Met dank ook onder anderen opnieuw aan Lionel Messi, die duidelijk nog mee kan op het hoogste niveau.

Mogelijk kan de Argentijnse aanvaller binnenkort opnieuw de duurste speler aller tijden worden en ook de meestverdienende, want er ligt opnieuw een megalomaan contract voor hem klaar.

Eind 2025 loopt zijn contract af bij Inter Miami. De Amerikanen willen er alles aan doen om hem nog wat langer in de MLS te houden, maar makkelijk zal dat niet worden.

🚨 | EXCLUSIVE : LIONEL MESSI 🇦🇷



Saudi Arabia have made a HUGE PROPOSAL to Lionel Messi to join the Saudi Pro League, sources have CONFIRMED! 💣💥



Lionel Messi has received an important offer from Saudi Pro League that will make him THE HIGHEST PAID PLAYER in the World – Talks… pic.twitter.com/UkmGKeQrgF