"Dit is wat hij mist": Dortmund-trainer verklaart gebrek aan speelminuten voor Rode Duivel Julien Duranville

Julien Duranville heeft toch de technische capaciteiten om te spelen bij het huidige Dortmund, dat toch pas vierde eindigde in de Bundesliga vorig seizoen. Zeker in een toernooi als het WK voor clubs. Trainer Niko Kovač bespreekt het.

Na twee wedstrijden op de bank te hebben gezeten tijdens de eerste twee speeldagen van de Club World Cup, heeft Julien Duranville eindelijk zijn debuut kunnen maken in dit toernooi. Tijdens de derde wedstrijd kwam hij in het veld als vervanger van Karim Adeyemi en kreeg hij zo'n dertig minuten. Het was een sprankelende invalbeurt.

Duranville laat af en toe zien wat hij kan -

Met zijn versnellingen en zijn passes gaf hij blijk van zijn talent. Waarom mag hij dan niet vaker en meer spelen? Zijn coach, Niko Kovač, is duidelijk in zijn interview met Funke Sport: hij vindt de Belgische aanvaller ook getalenteerd. "Juju is een zeer levendige jongen, die over grote kwaliteiten aan de bal beschikt. Hij laat af en toe zien wat hij kan."

"Soms zou hij wat eenvoudiger kunnen spelen", haalt de Kroaat ook wel een minder punt aan. "Dat moet hij nog leren. Wat hem duidelijk ontbreekt, is defensief werk. Als hij op dat gebied vooruitgang boekt, zal hij zeker een meer regelmatige optie worden. Hij is altijd hardwerkend op training en spaart zich nooit", somt hij de goede kanten van de Belg op.

Julien is een speler op wie we rekenen -

Ondertussen blijven de speelkansen gering. "Het is niet gemakkelijk voor een jonge speler om gemotiveerd te blijven als je niet veel erkenning krijgt, maar hij blijft dat wel. Juju is een speler die vanaf de flank veel elan kan etaleren en een grote dynamiek en een goede balbeheersing heeft. Hij kan de bal ook goed controleren als hij met rug naar doel staat."

Door zijn lage zwaartepunt komt het jeugdproduct van Anderlecht al gauw tot een versnelling. "Julien is een speler waar we op rekenen. Hij heeft nog veel te leren, maar als hij blijft ontwikkelen, zal dit leiden tot steeds meer speeltijd in de nabije toekomst." Alleen nog wat sleutelen aan die defensieve kwaliteiten dus.