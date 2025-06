Het tweede kunstgrasveld in de Pro League: "Ik heb liever dat dan een rampzalig grasveld"

Afgelopen zaterdagavond huldigde RAAL La Louvière het nieuwe stadion in tegen Differdange. Een stadion met een kunstgrasveld, net als in Sint-Truiden.

Het stadion van de RAAL is afgelopen zaterdag ingehuldigd, maar de doelnetten zijn nog niet gaan trillen. La Louvière had pech en deelde de buit met Differdange, ondanks twee keer de paal te raken en een afgekeurd doelpunt.

Geen goede repetitie voor ze over een maand Standard verwelkomen in hun splinternieuwe Easi Arena met kunstgras. "We twijfelden tussen natuurgras en hybride voordat we deze beslissing namen," legde Toni Turi, CEO van RAAL, uit in een interview met de IPM groep.

Tweede kunstgrasveld van de Pro League

De keuze voor kunstgras is mede ingegeven door de wens dat ook het vrouwenteam op de Easi Arena kan spelen. Een grasveld zou een wedstrijd per week gedurende het hele seizoen niet aankunnen, afgezien van logistieke en financiële beperkingen.

"Het Belgische klimaat staat geen constante spelkwaliteit gedurende het hele seizoen toe. Ofwel is dat zeer duur, of het nu gaat om het verwarmen van het veld in de winter of het besproeien ervan in de zomer. Vanwege kwaliteits-, ecologische en economische redenen hebben we geconcludeerd dat gras niet de beste optie was," voegde de CEO eraan toe.

Ik geef de voorkeur aan gelijkwaardig hoogwaardig kunstgras boven een rampzalig grasveld van november tot februari

Volgens hem zal de kwaliteit van het kunstgrasveld van RAAL aanzienlijk beter zijn dan dat van het kunstgrasveld van STVV, dat vaak bekritiseerd wordt sinds de installatie in 2011. "Zelfs met het kunstgrasveld van onze Wolves Academy, dat 4-5 jaar geleden werd aangelegd, zien we een duidelijk verschil. De kwaliteit is sterk verbeterd."

Tot slot gaf hij een subtiele sneer naar clubs met een slecht grasveld: "Ik geef de voorkeur aan een constante hoge kwaliteit van kunstgras gedurende het hele seizoen boven een rampzalig grasveld van november tot februari," besloot hij.