Lionel Messi beleeft nachtmerrie tegen zijn ex-club: PSG verplettert Inter Miami op het WK voor clubs

Paris Saint-Germain heeft Inter Miami verpletterd in de achtste finales van het WK voor clubs. De wedstrijd was al beslist bij de rust.

PSG verslaat Inter Miami en gaat door naar de kwartfinales van het WK voor clubs

Het was tijd voor een grote reünie. Lionel Messi stond tegenover PSG, zijn ex-club, met Inter Miami in de achtste finales van het WK voor clubs op zondag.

Een onevenwichtige wedstrijd op papier, ondanks de aanwezigheid van Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez en dus Lionel Messi aan de Amerikaanse kant. Als Champions League-winnaar werd PSG verrast door Botafogo in de groepsfase, maar blijft het een ware grootmacht.

Zozeer zelfs dat deze wedstrijd nooit spannend was, aangezien de Parijzenaars de wedstrijd al meteen domineerden. Na slechts vijf minuten werd João Neves vergeten aan de tweede paal van een goed genomen vrije trap door Vitinha om de score te openen.

Vervolgens domineerde PSG, creëerde het talloze kansen, terwijl Inter Miami er niet in slaagde om een paar passes aan elkaar te rijgen om uit hun verdedigende zone te komen. PSG schoot tien keer op doel voor de rust, Miami nul.

Aan het einde van de eerste helft hadden de mannen van Luis Enrique die van Javier Mascherano knock-out geslagen. João Neves verdubbelde de voorsprong (39'), gevolgd door een eigen doelpunt van Avilés (44') en een doelpunt in twee keer van Achraf Hakimi (45+3').

Met een 4-0 voorsprong bij de pauze was er nadien ook geen sprake meer van een wedstrijd. Inter Miami toonde een lichte opleving aan het begin van de tweede helft, maar slaagde er nooit echt in om PSG in gevaar te brengen. De club uit Parijs is door naar de kwartfinales en zal de winnaar ontmoeten van de wedstrijd tussen Bayern München en Flamengo, die vanavond zal plaatsvinden in... Miami (22 uur in België).