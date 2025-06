Romeo Lavia en Chelsea stoten door naar kwartfinale van FIFA Club World Cup na ongeziene taferelen tegen Benfica

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Chelsea wist zaterdagavond te winnen van Benfica. De club uit Londen had daar nochtans verlengingen voor nodig na een bizar slot van de wedstrijd.

Een maand geleden won Chelsea de Conference League door 1-4 te winnen tegen Real Betis in de finale. Goed voor een ticket op de FIFA Club World Cup, het kindje van FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Op dat toernooi keek Chelsea zaterdagavond Benfica in de ogen. De winnende ploeg kon een plek in de kwartfinale veroveren en het opnemen tegen het Zuid-Amerikaanse Palmeiras.

Kort na het uur kwam Chelsea via Reece James op voorsprong. De sterkhouder bij The Blues trapte een vrije schop langs de zijlijn meteen richting doel. Zo verraste hij vriend en vijand en stond de 1-0 voorsprong op het bord.

Het tegenoffensief van Benfica bleef lang uit, mede door een staking van bijna twee uur. Door de dreiging van het onweer werd de wedstrijd vijf minuten voor tijd stilgelegd. Dat was geen cadeau voor Chelsea.

Want diep in de blessuretijd maakte Benfica de gelijkmaker. De Portugese club kreeg diep in de blessuretijd nog een penalty die routinier Ángel Di María feilloos werd omgezet.

In de verlengingen maakte Benfica meteen een misstap. Prestianni kreeg al snel een tweede gele kaart waardoor Benfica nog met tien verder moest. Fluitje van een cent voor Chelsea, dat uiteindelijk nog won met 1-4.

In negen minuten tijd scoorden Nkunku, Pedro Neto en Dewsbury-Hall de doelpunten voor de mannen uit Londen. Romeo Lavia speelde de volledige eerste helft, maar werd tijdens de rust gewisseld.