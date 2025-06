Bayern München stoot door na match met zes doelpunten, nu wacht PSG in de kwartfinales: dit heeft Kompany te zeggen

Bayern München stootte na een 2-4 overwinning tegen Flamengo door naar de volgende ronde op het WK voor clubs. In de kwartfinales komt Vincent Kompany daar nu PSG tegen.

Bayern München heeft zondagavond een ticket voor de kwartfinale op het WK voor clubs gescoord. De Duitse landskampioen won met 2-4 van Flamengo.

De Braziliaanse club gaf zich niet snel gewonnen en bleef, ondanks een snelle 0-2 achterstand, goed in de wedstrijd. Flamengo maakte het Bayern toch bijzonder lastig.

"De emoties waren er zeker", opende Vincent Kompany na afloop. "We begonnen heel goed, zetten heel hoog druk en dat leverde resultaat op. Flamengo is een ploeg die ook in Europa een topteam zou zijn. Ze bleven lang in de wedstrijd. We hebben veel dingen goed gedaan en staan nu in de volgende ronde."

"We moeten altijd rekening houden met de omstandigheden. Na 20 minuten vroeg ik me wel af of we dit 90 minuten zouden kunnen volhouden. Het team vond het juiste tempo. Het is belangrijk om een constante dreiging te blijven vormen tegen zulke tegenstanders, en dat hebben we de hele match gedaan. Dan houd je ook altijd het evenwicht in de wedstrijd."

In de kwartfinales staat Bayern voor een fameuze uitdaging. Daar zullen ze Champions League-winnaar PSG tegenkomen. "We kennen de club goed, we hebben dit seizoen al tegen hen gespeeld. De analyse ging eerst over Flamengo, nu zal die over PSG gaan."