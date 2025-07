OFFICIEEL: Standard heeft weer prijs en stelt zijn zesde zomeraanwinst voor

Het is officieel, Standard Luik heeft zojuist zijn zesde zomeraanwinst aangekondigd. Josué Homawoo tekende voor twee seizoenen aan bij Matricule 16, met een optie voor een extra jaar.

Adnane Abid, Lucas Pirard, Tobias Mohr, Nayel Mehssatou, Marco Ilaimaharitra en nu ook Josué Homawoo. De lijst van Luikse aanwinsten deze zomer blijft groeien. Deze aankondiging is verre van een verrassing, trainer Mircea Rednic had het nieuws al bevestigd bij ons na de eerste oefenwedstrijd tegen Aubel.

De linkse centrale verdediger sluit zich transfervrij aan bij de Luikse club. Hij stond onder contract bij Dinamo Boekarest tot 30 juni. Het is dus een nieuwe transfer die dus geen vergoeding zal vereisen voor de Luikse leiders.

Op dit moment is Adnane Abid de enige die bij de club is gekomen zonder transfervrij te zijn. De vleugelspeler kwam over van Patro Eisden voor een bedrag van 1,3 miljoen euro.

Marc Wilmots vertelt meer over de nieuwe speler van Standard: "Josué Homawoo is een linkse centrale verdediger, fysiek erg sterk en met een uitstekende opbouw. Na een succesvol seizoen bij Dinamo Boekarest was hij begeerd door vele clubs, maar koos hij voor het project van Standard Luik."

Homawoo had zijn opleiding afgerond en zijn professionele debuut gemaakt bij FC Nantes, voordat hij bij FC Lorient, Red Star FC en Dinamo Boekarest actief was. Na twee seizoenen in Roemenië is hij klaar om een stap vooruit te zetten.