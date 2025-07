Real Madrid en Borussia Dortmund naar kwartfinale op WK voor clubs, Mexicaanse fans laten zich opmerken in negatieve zin

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op het WK voor Clubs hebben Real Madrid en Borussia Dortmund zich weten te plaatsen voor de kwartfinales. Respectievelijk Juventus en Monterrey werden hiervoor opzijgezet.

Real Madrid en Juventus bekampten elkaar in een heruitgave van de Champions League-finale van 2018. De Madrilenen kwamen als winnaar uit de strijd en wonnen met 1-0 na een doelpunt van Gonzalo Garcia, op aangeven van Alexander-Arnold.

Met Juventus zijn nu alle ploegen uit Groep G uitgeschakeld. Eerder verloor ook Manchester City zijn achtste finale. Het moest ietwat verrassend zijn meerdere erkennen in het Saudische Al Hilal na een spektakelwedstrijd die op 3-4 eindigde.

De tegenstander van Real Madrid in de kwartfinale is Borussia Dortmund. Zij versloegen het Mexicaanse Monterrey met 2-1. Beide doelpunten van de Duitsers werden gescoord door aanvaller Serhou Guirassy. In de tweede helft konden de Mexicanen nog milderen, maar verder dan dat kwamen ze niet.

Homofobe gezangen richting Dortmund-doelman

De partij werd ook ontsierd door minder fraaie zaken. De fans van Monterrey lieten zich in negatieve zin opmerken met homofobe spreekkoren richting Dortmund-doelman Gregor Kobel. Ondanks dreigementen om de wedstrijd te staken, gingen de gezangen gewoon verder.

Met Real Madrid - Dortmund krijgen we een duel tussen de clubs waar de broertjes Bellingham actief zijn. Al zullen we geen broedersstrijd te zien krijgen. Jobe, die bij Dortmund speelt, pakte tegen Monterrey zijn tweede gele kaart en is geschorst.