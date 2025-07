Veel zijn er niet meer: deze Belgische spelers kunnen het WK voor clubs nog winnen

Slechts drie Belgische spelers zijn nog in de race om het WK voor clubs te winnen. Twee Rode Duivels zijn uitgeschakeld in de kwartfinales.

De achtste finales van het WK voor clubs zijn nu officieel voorbij. Nog acht teams zijn actief in de competitie.

Slechts drie Belgische spelers zijn nog in de race. Het gaat om Roméo Lavia (Chelsea), Julien Duranville (Dortmund) en Thibaut Courtois (Real Madrid).

Jérémy Doku en Samuel Mbangula verlieten de competitie in de kwartfinales. Manchester City verloor van Al-Hilal (3-4), terwijl Juventus werd uitgeschakeld door Real Madrid (1-0).

Dus, wanneer zullen we de Belgische spelers nog in actie zien? Chelsea zal om 3 uur 's nachts tegen Palmeiras spelen in de nacht van vrijdag op zaterdag, Dortmund kijkt op zaterdag om 22.00 uur Real Madrid in de ogen. Julien Duranville neemt het dus op tegen Thibaut Courtois, waardoor sowieso nog een Belg sneuvelt.

Deze wedstrijd had ook een broederlijke strijd tussen de Bellingham-broers kunnen worden, maar dat zal uiteindelijk niet het geval zijn. Jobe, geschorst, zal zijn broer Jude dus niet kunnen uitdagen. Ook Bayern München-coach Vincent Kompany maakt nog kans.