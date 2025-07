Ex-spits van Anderlecht en KV Oostende staat voor mooie transfer

Landry Dimata is al enkele jaren niet meer te zien op de Belgische voetbalvelden. Weg van de schijnwerpers timmert hij aan de weg naar boven. Hij zou nu een transfer kunnen maken naar Zwitserland.

Als we aan de doorsnee voetballiefhebber zouden vragen waar Landry Dimata tegenwoordig voetbalt, dan zouden er vermoedelijk veel mensen zijn die het antwoord schuldig moeten blijven. Sinds zijn vertrek in ons land was de aanvaller al actief in verschillende landen.

Via omzwervingen in Spanje en Nederland is Dimata bij het Turkse Samsunspor beland. Daar kende hij een prima seizoen, met zeven doelpunten en vier assists. De spits zou dat goede seizoen kunnen verzilveren met een mooie transfer.

Volgens Le Soir is Young Boys Bern geïnteresseerd in de 27-jarige spits. De Zwitserse topclub speelt regelmatig Champions League, maar zal zich dit seizoen tevreden moeten stellen met de (voorrondes van de) Europa League.

Voor Dimata zou Young Boys een mooie stap zijn. De spits vertrok in 2021 bij Anderlecht langs de achterdeur na een periode met wisselend succes. In 2020 kwam hij dankzij een prima seizoensstart tot twee selecties voor de Rode Duivels, al zaten speelminuten er niet in.

Daarna kon hij geen enkele keer meer scoren en in de wintermercato koos hij voor een transfer naar Espanyol, toen in de Spaanse tweede klasse. Het jeugdproduct van Standard, en ex-spits van KV Oostende, kan nu dus een transfer maken naar een club wat dichter bij huis.