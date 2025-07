JPL-coach is lyrisch: "De spelers hebben zich aangepast aan wat ik vraag"

Standard heeft zijn tweede oefenwedstrijd gewonnen, afgelopen vrijdag tegen Maastricht. Mircea Rednic is verheugd over de huidige situatie van zijn team, dat zich klaarmaakt om op trainingskamp te gaan om de voorbereiding voort te zetten.

Standard behaalde zijn tweede overwinning in de voorbereidingswedstrijd van afgelopen vrijdag, door te winnen van Maastricht. Na de wedstrijd toonde Mircea Rednic zich tevreden over de prestatie van zijn spelers, ondanks de opgebouwde vermoeidheid sinds de herstart.

"We hebben een goede training gehad. Ik ben blij dat we geen tegendoelpunt hebben geïncasseerd, dat is erg belangrijk voor onze organisatie. De spelers voelen zich beter, ze hebben zich aangepast aan wat ik van hen verlang. We zitten nog midden in de voorbereiding en ik weet dat vermoeidheid een rol speelt. Daarom heb ik om meer balbezit en controle gevraagd, en dat hebben ze goed gedaan. Ze hadden slechts één grote kans, die Matthieu stopte."

Mircea Rednic wil jonge spelers vertrouwen geven

Net als bij de eerste wedstrijd stelde de Roemeense coach twee verschillende teams op, elk spelend in een ander systeem. In de verdediging begon de jonge Leunga Leunga aan de wedstrijd, samen met Bradley Nam James in de aanval. Rabby Mateta verving Leunga Leunga na 25 minuten. René Mitongo, Yann Gboua en Oscar Olivier werden in de tweede helft ingezet.

"Ik ben blij voor de jongeren, ze zijn goed begonnen aan de wedstrijd. Ze hebben talent, kwaliteiten, maar er moet nog worden gewerkt. We moeten hen vertrouwen geven: ze trainen met ons mee, het is goed dat ze de concurrentie met andere spelers aangaan. Ze zijn reactief, aanwezig, bescheiden. Dat is wat we van hen verwachten. Dat ze met het eerste team trainen, is al zeer positief."

Kern ziet er goed uit

Hoewel Rednic nog steeds verschillende tactische formaties test, heeft hij één constante behouden: een verdediging met vier spelers. Hij lijkt al een duidelijk idee te hebben van het systeem dat hij zal hanteren tegen RAAL op de eerste speeldag van de competitie, maar staat ook open voor aanpassingen.

"Ja, de kern is bijna compleet genoeg om op stage te vertrekken. Willy (Marc Wilmots) is er nog steeds, hij doet inspanningen en levert goed werk. Nu is het aan mij om te handelen, het is mijn verantwoordelijkheid. Waarom "bijna"? We voeren discussies. Als iemand kwaliteit kan toevoegen, zal Marc niet weigeren. Voorlopig zitten we qua kern goed", besloot Rednic.