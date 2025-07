Pieter Gerkens verrast: "Hij doet me enorm denken aan Ivan Leko"

Onur Cinel is sinds enkele weken de nieuwe hoofdcoach van Cercle Brugge. Pieter Gerkens is vol lof over zijn trainer.

Pieter Gerkens begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De middenvelder maakte deze zomer de overstap van KAA Gent naar Cercle Brugge, op huurbasis. Daar zag hij meteen hoe coach Bernd Storck werd ontslagen na amper twee wedstrijden. "Men liet doorschemeren dat wijzigingen nog mogelijk waren", zegt Gerkens bij Het Nieuwsblad. Meteen na het ontslag van Storck werd Onur Cinel aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Gerkens heeft alleen maar mooie woorden voor zijn nieuwe trainer. "Hij doet mij enorm denken aan Ivan Leko, onder wie ik bij Antwerp trainde", zegt de middenvelder. "Cinel is even passioneel, maar ook menselijk. Hij lijkt mij de ideale figuur voor deze groep." "De aanpassing verliep vlot, de velden zijn prima en ook al is de accommodatie her en der wat verouderd, is alles is erg professioneel en prima geregeld", besluit hij.