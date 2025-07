Ploegmaat Leandro Trossard in erg vieze papieren: aangeklaagd voor vijf verkrachtingen

Zien we Thomas Partey nog een wedstrijd spelen in de Premier League? De speler is sinds 1 juli een vrije speler na zijn avontuur bij Arsenal. Bovendien zit hij in nauwe schoentjes.

De Ghanese middenvelder van Arsenal wordt nu ook officieel beschuldigd van verkrachting. De feiten dateren al van 2021. Een vrouw kwam in 2022 met haar verhaal naar buiten via de sociale media.

In juni 2021 was Partey als koppel op vakantie met de vrouw in kwestie en volgens haar probeerde Partey misbruik te maken van haar dronkenschap door seks met haar te hebben, hoewel zij meermaals weigerde en zei dat ze zou overgeven.

Arsenal deed niets

Arsenal zou enkele maanden later al op de hoogte gesteld zijn geweest, maar niets met de feiten gedaan hebben en er zou zelfs al een rechtszaak geweest zijn waarbij ze een schadevergoeding heeft gekregen maar toch besloot ze om nog naar buiten te komen met het verhaal.

🔴 Two-and-a-half-year investigation leaves Premier League club facing intense criticism after midfielder charged with five counts of rape



Read more here 👇https://t.co/YYPYCtbkdA pic.twitter.com/4Hgsd7dLsF — The Telegraph (@Telegraph) July 4, 2025

Partey mocht tot afgelopen week echter gewoon spelen voor The Gunners. Drie jaar later is er nu ook een officiële inbeschuldigingstelling in de zaak.

In totaal zouden drie vrouwen naar voren zijn gekomen met details over in totaal vijf aanklachten wegens verkrachting. De zaak is nu hangende, een uitspraak is er nog niet.