David Hubert pikt voormalige pion van Anderlecht op bij OH Leuven

OHL bereidt zich voor op het seizoen 2025-2026 en heeft al enkele transfers gerealiseerd. De club onder leiding van David Hubert heeft nu een jonge speler aangetrokken die opgeleid is bij Anderlecht en PSG.

OHL heeft via zijn officiële kanalen de komst aangekondigd van de zeer jonge Kenan Karatoprak (16 jaar), die overkomt van Paris Saint-Germain. Een jong talent dat op het middenveld speelt en natuurlijk niet meteen bij het A-team zal aansluiten, maar waarschijnlijk bij de U23.

Karatoprak is echter bekend met België: hoewel hij van Turks-Vietnamese afkomst is, heeft hij ook deels zijn opleiding genoten aan de zijde van RSC Anderlecht voordat hij naar PSG vertrok. Karatoprak is ook Turks U15-international.

Oud-Heverlee Leuven wil vanaf volgend seizoen zijn imago veranderen. Ze willen, onder leiding van David Hubert, beter voetbal brengen en wat spektakel bieden na enkele wat matte jaren.

In dit opzicht kunnen we zeggen dat Hubert een goede start heeft gemaakt, aangezien OHL zijn eerste twee wedstrijden heeft gewonnen met overweldigende scores van 10-0 en 15-0, tegen provinciaalse teams.

Het doel is natuurlijk om vertrouwen te tanken voordat ze het opnemen tegen meer ervaren teams, zoals David Hubert uitlegde. Hij wees ook al op het "aanvallende potentieel" van zijn team.