Moet dit dé dragende speler van KV Mechelen bij uitstek worden? De lat ligt dan wel erg hoog: "Probeer maar"

Als KV Mechelen het dit seizoen beter doet dan vorig seizoen, zal het zijn omdat een dragende speler de ploeg naar een hoger niveau tilt. Als hij blijft, mogen de ogen voor die rol gericht worden op Kerim Mrabti.

Het is aan de spelers die al het langst bij de club actief zijn om een voortrekkersrol te nemen. Schoofs is de aanvoerder, Storm is in principe goed voor een combinatie van snelheid en statistieken. Mrabti begint aan zijn zesde seizoen bij KVM en wordt ook geacht een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. Na een tegenvallend seizoen mag verwacht worden dat hij zich nu weer meer manifesteert.

Een dragende speler zijn, kan ook betekenen een resem taken uitvoeren. In het oefenduel tegen La Louvière nam hij als aanvallende middenvelder bijvoorbeeld eens de plek van Belghali over, als de rechtsachter weg was van zijn positie. "Hij heeft verdedigend zijn werk gedaan", zegt Vanderbiest over Mrabti. "Aanvallend kan het altijd iets beter."

Geen evidente taak voor Mrabti

Onze vraag was ook of Mrabti nog meer kan doen of om zich te laten gelden. Vanderbiest pleit wel verzachtende omstandigheden. "Ik nodig iedereen uit: begin maar in zo’n wedstrijd, als je met rug naar doel speelt, op een vrij droog veld kwaliteit te brengen. Probeer maar snelheid te brengen, dat is niet zo evident", waarschuwt de KV-coach.

Voor Mrabti geldt ook wat voor iedere andere speler geldt: het komt erop aan om dit seizoen te bewijzen over een voldoende goed niveau te beschikken. Op dat vlak is het verleden niet meer van tel, of toch nauwelijks. "Er komt concurrentie. Iedereen moet het beste van zichzelf tonen om bij die basiself te horen. Dat is positief", aldus Vanderbiest.

KVM-spelers kunnen niet op lauweren rusten

Met nieuwe veldspelers als Halhal, St. Jago, Teague en Diouf moet de impuls er al zijn die hiervoor zorgt. "Elke jongen die erbij gekomen is, brengt een bepaalde kwaliteit bij. Daardoor kan niemand op zijn lauweren rusten. Dat is het belangrijkste."